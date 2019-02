Miljoen euro subsidie voor ‘Metal Power’ TU/e-studenten

Industrie verduurzamen

Nu is het tijd voor de volgende stap; opschalen naar een grotere installatie die meer energie kan opwekken. De bedoeling is te bewijzen dat een industrieel proces (deels) kan worden verduurzaamd. Geert Vergoossen van Team SOLID is blij met de steun van provincie en bedrijven. ,,Het is heel spannend dat we de volgende fase in gaan. Kort gezegd gaan we in orde van grootte van één huishouden naar vijf. De bedoeling is dat we uiteindelijk een heel industrieel proces op deze schone energie kunnen laten werken.”