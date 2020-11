Miljoenen aan coronanoodsteun naar de regionale luchtvaart

EINDHOVEN - Het aantal regiobedrijven met coronanoodsteun is gehalveerd maar gemiddeld ontvingen ze wel duizenden euro's meer aan voorschotten. Onder meer in de luchtvaart lopen steunbedragen op.

Regionale bedrijven die een beroep deden op coronanoodsteun van het kabinet hebben gemiddeld een groter bedrag gekregen dan tijdens de eerste steunronde. Het gaat om een bedrag van gemiddeld zo'n 15.000 euro meer. Dat komt onder meer omdat de coronacrisis bij een deel van de bedrijven zorgde voor een sneeuwbaleffect als gevolg van de tweede gedeeltelijke lockdown.

De luchtvaart is een van de hardst getroffen sectoren van de coronapandemie, doordat de reisbeperkingen zorgden voor een ineenstorting van de vraag naar vliegreizen. Op en rond Eindhoven Airport maakten dan ook veel ondernemingen gebruik van de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): van de luchthaven zelf tot het McDonalds-restaurant in de parkeergarage en het hotel in de terminal, andere horeca en privéjetbedrijven.

Viggo op Eindhoven Airport

De grootste aanvrager is de Eindhovense afhandelaar Viggo die in totaal zo'n 2,5 miljoen euro aan voorschotten ontving in de tweede steunronde. Samen is in de tweede ronde tegen de 4 miljoen euro aan noodsteun geland op en rond Eindhoven Airport. Viggo heeft de omzet met zo'n zeventig procent terug zien vallen, liet de afhandelaar van de luchthaven eerder weten.

130 miljard verlies

De reizigersaantallen dit jaar zullen wereldwijd met dik 60 procent zijn gedaald in vergelijking met 2019, becijferde de internationale brancheorganisatie IATA dinsdag. De verwachting is dat in de sector pas eind 2021 weer geld wordt verdiend. Wereldwijd zadelt de crisis luchtvaartmaatschappijen op met verliezen van bij elkaar ruim 130 miljard euro, verwacht de organisatie.

Derde steunronde

Vlak na het uitbreken van de coronacrisis zette de regering een regeling van loonsubsidies op voor bedrijven die veel omzet mislopen door de pandemie en lockdownmaatregelen. Bedrijven die te maken hebben met een omzet van minstens 20 procent, konden tot maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Voor de derde ronde is de tegemoetkoming in de loonkosten teruggeschroefd naar 80 procent. Werkgevers moeten bij ontslag werknemers aan ander werk helpen. Aanvragen kunnen tot en met 13 december worden ingediend.