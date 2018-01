Miljoenen nodig voor herinrichting centrum Eindhoven en vervangen van rode steentjes

Maar liefst 1,7 miljoen euro kost alleen de voorbereiding voor de herinrichting van de binnenstad en Stratumseind in Eindhoven. Van dat bedrag gaat vijf ton naar externe (communicatie)adviseurs en onderzoeken. Het meeste geld gaat op aan de inzet van eigen ambtenaren: daar wordt 960.000 euro voor uitgetrokken. Voor het eigenlijke werk is nog eens 10 miljoen euro beschikbaar.

Vooral de rode steentjes in de stad moeten vervangen worden. Die zijn te glad, er zitten veel verzakkingen in de straten en boomwortels drukken de stenen omhoog. De beschikbare 10 miljoen is genoeg om het basisontwerp uit te voeren. Maar voor de ambitieuze doelstellingen die het Eindhovense college van B en W daarnaast heeft, is het bedrag niet toereikend, zo bleek eerder al. Daarom krijgt het projectteam dat de plannen maakt ook opdracht te zoeken naar extra subsidies of bijdragen van derden. Mogelijk dat er ook nog meer gemeenschapsgeld bij moet.