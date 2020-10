Miljoenen van het rijk compenseren in Eindhoven de miljoenen voor corona

EINDHOVEN - De coronacrisis raakt de gemeente Eindhoven vooralsnog minder hard dan gevreesd. Vooral door een ruimhartige compensatie door het rijk stevent Eindhoven af op een positief resultaat van ruim 22 miljoen euro. In april werd nog rekening gehouden met een tekort van 7,5 miljoen over 2020.

Met enige opluchting maakte wethouder Stijn Steenbakkers (economie) dinsdag bekend dat er in Eindhoven voorzichtig gedacht kan worden aan investeren in plaats van bezuinigen. Wel hield hij een slag om de arm omdat de eventuele gevolgen van de tweede lockdown nog niet zijn meegenomen in de cijfers. ,,We weten ook nog niet of het rijk opnieuw over de brug komt met extra geld. De gevolgen van de crisis zullen bovendien ook de komende jaren voelbaar blijven en daar moeten we nu al op anticiperen.”

60 miljoen extra door corona

Aan het begin van de coronacrisis zette de gemeente vijftien miljoen euro apart om de financiële gevolgen op te vangen. Van dat geld is tot op heden pas 2,3 miljoen euro gebruikt. De extra kosten en misgelopen inkomsten liepen door corona weliswaar al op tot bijna 60 miljoen euro maar hiervan werd bijna vijftig miljoen euro gecompenseerd door het rijk. Een deel van de extra uitgaven kon de gemeente bovendien opvangen binnen de huidige begroting.

Volgens Steenbakkers zullen veel gemeente met enige jaloezie naar de cijfers van Eindhoven kijken. ,,Los van de extra inkomsten van het rijk doen we het op veel vlakken gewoon goed. Er is rust in de tent en de werkloosheid is minder hard toegenomen dat je misschien zou verwachten. Wat betreft dat laatste profiteren we van de sterke economie in de regio. Bedrijven als DAF, ASML, Philips en NXP doen het ondanks corona goed. Gemeenten die erg afhankelijk zijn van bijvoorbeeld toerisme hebben meer te lijden van de huidige crisis.”

Minder toeristenbelasting

Niet dat Eindhoven helemaal geen pijn voelt op dit vlak. Zo liep het bijna een miljoen euro mis aan toeristenbelasting en vielen ook de parkeerinkomsten bijna anderhalf miljoen lager uit. Verreweg de grootste kostenpost door corona is echter de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente verstrekte voor ruim 32 miljoen euro aan regelingen.

Nu nog werden die extra uitgaven en tegenvallende inkomsten gecompenseerd door het rijk maar Steenbakkers weet niet of het rijk bij ronde twee net zo makkelijk over de brug komt. ,,Duidelijk lijkt me wel dat de financiële compensatie niet tot in lengte van jaren zal duren. We moeten dus aan de bak. Mensen aan het werk houden, kijken waar we kunnen investeren maar met de wetenschap dat de crisis nog niet voorbij is.”

