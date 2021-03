Miljoenenfraude bij landsadvocaat treft ook provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten

PSV hoopt tegen Feyenoord de ploeg weer groten­deels compleet te hebben

7 maart PSV hoopt volgende week zondag tegen Feyenoord weer over een grotendeels fitte selectie te beschikken. Alleen de langer geblesseerden Maxi Romero, Mauro Júnior en Richard Ledezma zijn er zeker niet bij. Komende week wordt bekeken of Cody Gakpo kan terugkeren en of Pablo Rosario en Ryan Thomas weer kunnen aansluiten.