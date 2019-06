Miljoeneninjectie voor Eindhovens 3D-bedrijf Expivi, dat uitbreidt naar het buitenland

In Amerika, Duitsland en Frankrijk komen kantoren voor sales en support, Eindhoven blijft het hoofdkantoor voor ontwikkeling en techniek. Volgens Babak Mirzaie, mede-oprichter en CEO, is het een logische vervolgstap.

,,Wij komen van origine uit de game industrie waarin we gewend waren internationaal te werken. Ook met Expivi hebben we het geluk met mooie internationale merken te werken. Negentig procent van onze klanten zitten al in het buitenland en het wordt steeds lastiger om hen vanuit Nederland te bedienen. We willen onze eigen support en salesmanagers daar hebben.”

Volgens Mirzaie levert het zo'n tien a vijftien extra banen op. Bij Expivi werken nu 17 mensen. Het is opgericht door de broers Bakak en Siamak Mirzaie en Jur Rademakers ( Edubookers). De investering kwam opmerkelijk tot stand. Mirzaie: ,,Dat is wel een verhaal apart. Jan (Scholt, red.) kwam bij Jur naar zijn thuisbioscoop kijken omdat hij dat zelf ook wilde aanschaffen. Zo zijn ze met elkaar in gesprek geraakt en dat is uitgemond in een grote investering.”