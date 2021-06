Miljoenenoverschot of niet, woonlasten van Eindhovenaar stijgen volgend jaar met paar tientjes

Het lopende vuurtje door de Eindhoven­se wijk Tivoli

9 juni Nee, klopt. Nu ze er over nadenkt is ‘De vlam van Tivoli’ het eerste en ook het enige beeld dat Marjolijn Mandersloot (1959) ooit plaatste in Eindhoven, de stad waar ze tot voor kort woonde en werkte. Inmiddels is ze met kunstpartner Hans van Wezel verkast naar een verbouwde school in Mierlo.