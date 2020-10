Miljoenentekort dreigt bij sociale werkplaats Ergon in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij de sociale werkplaats Ergon in Eindhoven dreigt de komende jaren een tekort van vier tot acht miljoen euro jaarlijks te ontstaan, als gevolg van andere landelijke regelgeving en bijbehorende bezuinigingen. De Eindhovense politiek is verdeeld over de vraag hoe dat probleem opgelost moet worden.

Als het aan de oppositie in de gemeenteraad van Eindhoven ligt, trekt het stadsbestuur gewoonweg de knip om die tekorten weg te werken. ,,Het kan en mag niet zo zijn dat we de mensen die aangewezen zijn op Ergon in de kou laten staan", zegt raadslid Niek Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven. ,,Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, en die rekenen op ons. Dan moeten we er ook zijn.” De SP en 50Plus vinden dat ook.

Zoektocht

De Eindhovense coalitiepartijen vinden eveneens dat het stadsbestuur Ergon moet ondersteunen in de zoektocht naar een oplossing voor de financiële problemen. ,,Maar nu rücksichtslos de knip trekken en zeggen dat we de dreigende tekorten wel bijpassen, dat is wat ons betreft te kort door de bocht", stelt PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi. ,,We moeten op zoek naar manieren waarop de gaten op de begroting kunnen worden gedicht.”

Bovendien, zo voegde de sociaaldemocraat daar aan toe, laat Eindhoven Ergon echt niet aan zijn lot over. ,,Volgend jaar krijgt de sociale werkplaats al bijna zes ton extra, bovenop het miljoenenbedrag dat we jaarlijks al bijdragen.” ,,Laten we de landelijke politiek tot een ander beleid bewegen", opperde CDA’er Christo Weijs.

Geldstromen

Dat er landelijk volop gesleuteld wordt op de financiering van sociale werkplaatsen is al langer bekend. Dat heeft te maken met veranderingen in de Participatiewet, waardoor geldstromen anders gaan lopen en uiteindelijk de subsidie die sociale werkplaatsen krijgen voor de zogenoemde WSW’ers lager wordt.

Afgelopen zomer kondigde Ergon-directeur Yvonne van Mierlo al dat aan het WSW-bedrijf - met ruim 2000 medewerkers - studeert op een nieuwe strategische koers. Daar is Ergon nog steeds volop mee bezig, en de komende maanden moet die nieuwe koers vorm gaan krijgen.

Ingrijpen

Uit berekeningen van adviesbureau Berenschot blijkt nu dat de financiële nood de komende jaren behoorlijk hoog is en dat er mogelijk flink bezuinigd moet worden. Daar voelt de Eindhovense politiek in ieder geval heel weinig voor. ,,We zullen wel moeten ingrijpen", reageert wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) van werkvoorziening daarop. ,,We zijn er alleen nog niet uit hoe we dat moeten doen.”

Daarbij zullen ook keuzes moeten worden gemaakt, kondigt Torunoglu aan. ,,Dat willen we doen zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Maar onbeperkt solidair zijn heeft wel een prijs. Dan zullen we andere dingen moet laten. Gratis bier bestaat niet.”

Volledig scherm Ergon-directeur Yvonne van Mierlo. © DCI Media