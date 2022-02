Miljoenentekort op ambitieus plan voor warmtenet in Eindhovense wijken, contract wordt ontbonden

Het was in 2020 een ambitieus plan van de gemeente want voor het eerst zouden bestaande woningen op een warmtenet worden aangesloten. Proeftuin 't Ven en Lievendaal kreeg een miljoenensubsidie van het Rijk want er spelen landelijk grote belangen om ervaring op te doen met het aansluiten van woningen op alternatieve energiebronnen. In de plannen zou de gemeente het warmtenet dat nu al in Meerhoven ligt doortrekken.