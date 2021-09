Mimosaplein Eindhoven: zeventien appartementen in de kerk en zorg op maat bij de buren

Vorige week is het laatste van de 36 nieuwe zorgappartementen aan de Korianderstraat betrokken. Lunet biedt de bewoners met een verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning op maat. Pal ernaast is dezelfde projectontwikkelaar Land ’s Heeren begonnen met de bouw van zestien koopappartementen en een penthouse in het achterste deel van de voormalige Don Boscokerk. Tussen de twee panden komt voor elk een tuin, op verzoek van Lunet zorg gescheiden door een hek.

Volledig scherm Gerda in haar appartement. © Sem Wijnhoven/DCI Media

,,Als onze bewoners veel aandacht en nabijheid nodig hebben, wonen ze op de begane grond”, vertelt Lea de Vries, projectleider bij Lunet. ,,Anderen hebben een appartement op een van de verdiepingen. Zij kunnen bellen via de intercom.” De Vries spreekt van een prettige samenwerking met de aannemer. Samen met de bewoners zijn de kleuren uitgezocht en natuurlijk waren de kwaliteitseisen een uitgangspunt. Sommige cliënten woonden voorheen bij hun ouders. Anderen komen van een andere locatie van Lunet of woonden zelfstandig. Zoals Gerda. ,,Ik woonde eerder in een aanleunwoning in Strijp”, vertelt ze. ,,Er waren veel mensen vertrokken en ik kon maar niet wennen aan de nieuwe bewoners. Hier heb ik het goed. In mijn kamer heb ik nu leuke spullen van mezelf. Voorlopig blijf ik wel hier wonen.”

Quote De tuin is nog een rommeltje. Maar er komen nieuwe picknickta­fels en het gras wordt aangelegd Lea de Vries, Projectleider Lunet

Elke dinsdag en donderdag maakt ze poppen bij de dagbesteding van Luuxx, onderdeel van Lunet, aan het Franz Lehárplein en ook gaat ze graag naar Gagelbosch om te koersballen. ,,Ik ben een tevreden mens.” Lea de Vries zegt dat de tuin nog niet klaar is. ,,Ik vind het nog een rommeltje. Maar er komen nieuwe picknicktafels, het gras wordt aangelegd en ook planten langs het hek voor meer privacy.”

Bergen zand

In het achterste deel van de kerk is het nog niet zo ver. Projectleider bij Land ’s Heeren Janco van de Graaf staat er tussen bergen zand. ,,De vloer is vervangen en er zijn funderingspalen in de grond geschroefd. Op de begane grond komen zes appartementen, waarvan twee met een eigen toegang. De eerste en tweede verdieping krijgen er vijf, respectievelijk vier. In de toren komt er ook een de derde etage is gereserveerd voor een penthouse.” De prijzen variëren van 252.000 tot 417.500 euro. Van de zeventien zijn er nog twee te koop. Informatie via hemelswonen-eindhoven.nl.

De Don Boscokerk werd in 1953 gebouwd in Italiaanse stijl naar een ontwerp van architect Cees de Bever. Jan Sleegers was er 45 jaar pastoor. Na zijn vertrek bleef de kerk nog acht jaar in gebruik met verschillende voorgangers. Aan de voorzijde is nu kinderdagverblijf De Schatkamer gevestigd.