Minder aanbod in grotere winkelruimte Eindhoven Airport

In drie maanden tijd heeft de winkelruimte tussen de security en de gates van Eindhoven Airport een compleet andere opzet, uiterlijk en indeling gekregen. De voorheen lange, ietwat smalle winkel heeft de breedte opgezocht. De ruimte is in twee onderdelen gesplitst: Capi Travel Plaza -voor de 'doorsnee’ artikelen zoals boeken, tijdschriften, tabak, alcohol en cosmetica- en Capi Travel Luxury, waar sieraden, horloges en zonnebrillen worden verkocht.

Voor B&S Group, waar Capi sinds enkele jaren deel van uitmaakt, is de winkel het vlaggenschip op het gebied van ‘multicategory shops’: winkelruimten met verschillende hoekjes per productcategorie. Managing director Peter Wiggers: ,,Wij zijn hier heel trots op. Eindhoven Airport heeft de primeur, maar we willen dit concept op meer luchthavens gaan toepassen.” De winkelruimte oogt wat minder zakelijk dan in de oude situatie en is daardoor wat huiselijker en gezelliger geworden. In het oog springend zijn de brede gangpaden en het bakstenen behang tegen de wanden, dat zorgt voor een industrieel tintje.

Gangpaden

Sinds vorige week is de nieuwe winkelruimte in gebruik. Die is een stuk groter dan de vorige, vertelt Wiggers. Aan de 670 vierkante meter vloeroppervlak zijn er 300 toegevoegd. De uitbreiding is voor een groot deel ten goede gekomen aan de opzet van de winkel, vertelt Wiggers: ,,We wilden per se royale, brede gangpaden. De ruimte moet rust uitstralen, mensen moeten na het passeren van de security direct het gevoel krijgen dat hun vakantie of zakenreis begonnen is. Links van de ingang van Travel Plaza hangen schermen met de vertrektijden. Ook dat kan al zorgen voor minder stress.”

Ondanks de toevoeging van de nodige meters aan winkeloppervlak is het aanbod er niet groter op geworden. Integendeel. Wiggers: ,We hebben nu minder producten dan voorheen. Dat komt onder meer door de lagere winkelstellingen, die zorgen voor meer overzicht en een ruimere uitstraling. We wilden een overflow aan producten voorkomen; het kan ook té veel worden voor de mensen. En een betere omzet bereik je echt niet alleen met een groot assortiment.” Wel is dat assortiment ietsje uitgebreid: Travel Plaza heeft ook een elektronica-hoekje gekregen.

Prijzen

Over het financiële voordeel van taxfree shops op luchthavens -alléén voor wie buiten de EU reist- lopen de meningen sterk uiteen. Vaak zijn prijzen vergelijkbaar met die in de winkel en soms zelfs wat hoger. Volgens Wiggers echter worden prijsontwikkelingen scherp in de gaten gehouden. ,,En onze special offers zijn sowieso altijd voordeliger.”