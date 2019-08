Minder alcohol tijdens introweek Fontys wil nog niet zo vlotten: ‘Intro zonder alcohol is onmogelijk’

VideoDit jaar ligt de focus minder op alcoholgebruik tijdens de introductieweek van Fontys Hogescholen in Eindhoven. Reden: studenten zouden vinden dat de nadruk teveel op zuipen en feesten ligt. Maar of er een druppel minder om gedronken wordt?

Volledig scherm Mama's en papa's van de introductieweek in Eindhoven merken niet dat er minder alcohol wordt gedronken: ,,Het hoort er toch een beetje bij’’ © Jelle Krekels

De stem de kersverse student Tijl(19) rafelig noemen zou een understatement zijn. Voordat hij spreekt neemt hij eerst even een slokje water, maar het kan niet verhelpen dat zijn antwoorden klinken als een nagel over karton. Een introductie zonder alcohol, zou dat kunnen? ,,Het zal best kunnen”, denkt Tijl, ,,maar ik vind het er wel bij horen eigenlijk. Er zijn toch veel activiteiten in het kader van uitgaan en feesten en ik zie niet snel gebeuren dat iedereen daar cola gaat drinken.”

Atje bij ontbijt

En daarmee verwoordt hij, op krokante wijze, de collectieve mening van de kersverse eerstejaars. Want een voornemen om alcoholgebruik te minderen, lijkt bijna een grap als activiteiten als de kroegentocht en biercantus gewoon op het programma blijven staan. Toch is Fontys serieus in haar voornemen om alcohol minder te stimuleren. Tijdens de kroegentocht gaat de tap later open en op het Purple Festival - morgen voor alle 5500 nieuwe Fontysstudenten- is een speciale alcoholloze zone ingericht door de hoofdsponsor, nota bene Heineken.

Als je helemaal nieuw bent in een stad en niemand kent, kan alcohol helpen als bindmiddel, denken veel studenten. Maar wie doorvraagt merkt dat er wel degelijk beter opgelet wordt. ,,Als begeleider probeer ik zoveel mogelijk te letten op de jongens van 18 die fris van de havo af komen en denken dat ze zich nog moeten bewijzen door zich laveloos te drinken. Die moeten we even heel veel water geven”, zegt Joost alsof hij het over een uitgedroogde kamerplant heeft. ,,Kijk, sommigen drinken er al een paar bij het ontbijt, daar doe ik niet aan. Maar alcohol afschaffen? Dat gaat zeker niet, want dan gaat iedereen stiekem drinken en ben je alle controle kwijt”, zegt Joost.

Alcoholloos

Dat een alcoholloze introweek wel degelijk kan bewijst de 19-jarige student fysiotherapie Jennifer. ,,Ik heb ooit gezegd dat ik nooit alcohol zou gaan drinken en sindsdien hou ik me daar aan.” Ze heeft het niet nodig om los te kunnen gaan. ,,Ik denk wel dat ik de enige ben”, zegt ze nuchter. De bestuurskundestudenten Quin en Pepijn (18) hebben wel het idee dat het alcoholgebruik minder is geworden. ,,Ik heb ook nog niemand laveloos gezien", zegt Pepijn. Ook om hen heen horen ze dat er minder gezopen wordt dan in andere jaren. Maar een intro zonder alcohol? ,,Iedereen is jong en wil toch feesten.”

Volledig scherm EINDHOVEN - Stadsprogramma intro Fontys: studenten van Fontys Eindhoven verzamelen woensdag op het Ketelhuisplein voor het gezamenlijke programma in de stad © Jean Pierre Reijnen