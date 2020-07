Minder banen bij supermarkten in Zuidoost-Brabant

Man aangehou­den met mes en inbrekers­werk­tuig op zak in Eindhoven

7:44 EINDHOVEN - Op de Tarwelaan in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden met een hele hoop inbrekerswerktuigen op zak. Ook droeg hij een mes. Volgens de politie gaat het om iemand van wie bekend is dat hij ‘veelvuldig strafbare feiten pleegt’.