Minder bestralingen nodig voor oncologische patiënten door innovatief (en duur) bestralingstoestel Catharina Ziekenhuis

Het toestel moet in april 2022 gereed zijn. Vanaf dan liggen patiënten in een MRI-scanner, terwijl ze gelijktijdig worden bestraald. Het apparaat kan reageren op de kleinste bewegingen van het lichaam, zoals ademhaling of het langzaam vullen van de blaas. ,,Dit is eigenlijk waar we altijd van gedroomd hebben’’, zegt radiotherapeut Peter-Paul van der Toorn. ,,Ik zou niet weten hoe het nog preciezer kan.’