Minder gedonder op Nederlandplein, maar dat kost wel wat

EINDHOVEN - Hangjongeren en overvallen. Jarenlang was het als ondernemer geen pretje om op het Nederlandplein in Eindhoven te zitten. Hoe is het er nu?

Wie bij de Jumbo op het Nederlandplein met contant geld wil afrekenen, moet de muntjes en briefjes in een speciale gleuf gooien. Daar rolt ook het wisselgeld vervolgens weer uit. Een kassalade ontbreekt, dus een overvaller staat met lege handen.

Veertien overvallen in een jaar tijd

Het is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de winkelmedewerkers beschermd worden tegen criminaliteit. Ter illustratie: in 2019 waren er in een jaar tijd veertien overvallen op Jumbo’s in Woensel. Filiaalmanager Mark Heusschen was er toen nog niet, maar merkt toch dat de maatregelen hun werk doen. Het is al een tijdje rustig.

,,We hebben nu de beveiliging ’s avonds uitbesteed aan een externe partner. Het hele pand is rondom uitgelicht en we hebben flink geïnvesteerd in een camerasysteem. Vanaf vijf uur zijn er minimaal twee eindverantwoordelijken aanwezig, meestal drie. En vanaf half acht ’s avonds gaat de deur achter niet meer open. Voor openingstijd openen we hem één keer. Iedereen moet dan tegelijk naar binnen’’, somt Heusschen op.

Niet de juiste zaken

Die maatregelen helpen dus, maar heel prettig blijft het winkelcentrum nog steeds niet. ,,Dat er hier ’s avonds niks te doen is, maakt het er niet veiliger op. Het straalt ook niet echt uit dat het een mooi winkelcentrum is. Dat komt ook omdat hier niet de juiste zaken zitten om het gezellig te maken.’’

Ook de Kruidvat is inmiddels al een paar jaar overvalvrij, zegt filiaalmanager Marijke, die met haar achternaam liever uit de krant blijft. ,,Af en toe hebben we nog wel hinder van voetballende jeugd overdag. Klanten vinden het dan niet prettig om tussen hen door te lopen. Maar voor medewerkers is de situatie de afgelopen jaren wel verbeterd.’’

Rolluik, veel licht en zes camera’s

Kobin Baker van Baker Barber Shop heeft een rolluik, veel licht en zes camera’s. ,,Ik zit er nu drie jaar en heb sindsdien nog niks meegemaakt. Het bevalt heel goed hier, ik heb niet te klagen over overlast op dit moment.’’

Op het bescheiden terras van restaurant Magic zit wat hangjeugd aan een blikje fris. ,,Veel jongeren uit de buurt komen hier wat eten en dat is prima. Ze hangen hier dan wel, maar luisteren ook goed, we kennen ze’’, vertelt eigenaar Metin Alma. Hij is voorzichtig positief over de veiligheid de afgelopen tijd. ,,De laatste anderhalf of twee jaar hebben we geen overvallen of gedonder meer gehad. Ik denk dat het door corona komt, want heel veel geks aan extra beveiliging hebben we niet gedaan. Wel staan we standaard met vijf man in de zaak, want ’s avonds is het hier pikkedonker.’’

Nu de donkere dagen weer hun intrede hebben gemaakt, maakt Alma zich wel meer zorgen. ,,Als het economisch slecht gaat, zie je dat terug in de veiligheid. Met die stijgende energie- en benzineprijzen houd ik mijn hart vast.’’

Extra verlichting

Het CDA heeft raadsvragen gesteld over het winkelcentrum. Zo vraagt de partij onder meer om extra verlichting op donkere stukken en een gezamenlijk plan van het gemeentebestuur en ondernemers om het winkelcentrum op te vrolijken.