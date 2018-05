Minder geld Rijk voor wegwerken onderwijsachterstanden in Eindhoven

SKPO-bestuurder Peter Tijs zegt dat het besluit 'een flinke wissel trekt' op de begroting van nu nog , al wordt het bedrag van 1,3 miljoen in drie jaar afgebouwd. ,,Jarenlang was er een eenduidig beleid waar wij ons onderwijs op hebben ingericht. En dat was succesvol. Nu de gefaseerde korting eraan komt, moeten we uitzoeken of we die kunnen opvangen. We zullen in ieder geval moeten kijken naar de doelgroep die we bedienen en wellicht andere accenten zetten. We verwachten in oktober meer duidelijkheid."



Bibliotheek-directeur Albert Kivits is duidelijk. Een eventuele korting mag niet ten koste gaan van de werkzaamheden van de bibliotheek op dit vlak, zoals de ruim 60 schoolbibliotheken, de mediacoaches en het programma voor leesbevordering. ,,De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de bezuinigingen niet mogen worden afgewenteld op ons. Als het college dat wel wil, moet de politiek er opnieuw over praten, want die afspraak staat nog", aldus Kivits.