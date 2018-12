Minder gezinnen in Zuidoost-Brabant ervaren armoede

Eindhoven maakt afspraken over hoogte huur voor deel nieuwbouw Willem­straat

5 december EINDHOVEN - Voor het eerst maakt de gemeente Eindhoven harde afspraken over de hoogte van de huur met een projectontwikkelaar. 60 van de 188 woningen in de plannen voor het Vogelzang- en het Van de Ven & CO-terrein aan de Willemstraat houden zeker tien jaar lang een huur tussen de 825 tot 900 euro per maand.