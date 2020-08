Minder pessimisme metaalbedrijven over coronacrisis, maar ‘steun blijft nodig’

EINDHOVEN - De financiële resultaten van kleinere metaalbedrijven waren door de coronacrisis in het tweede kwartaal slechter. Maar als het gaat om de vooruitzichten is het pessimisme bij de ondernemers alweer wat afgenomen.

De coronacrisis kwam de 14.000 leden van de Metaalunie rauw op het dak met in het begin omzetverlagingen van gemiddeld 30 procent. Volgens een onderzoek van de Metaalunie onder de leden was de omzet in het tweede kwartaal nog 22 procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het lopende kwartaal verwachten ze een licht herstel en hooguit nog 20 procent in te leveren ten opzichte van vorig jaar.

Nog voor 7,8 weken te werken

Dat komt vooral door de orders waarvan de leden zien dat de sterkste teruggang achter de rug is. Het aantal ondernemers dat een daling van de binnenlandse orders verwacht is gedaald van twee derde naar een derde. Ze hebben gemiddeld voor 7,8 weken te werken, terwijl dat in het vorige kwartaal 7,2 weken was. Ook over de buitenlandse orderportefeuille zijn ze aanmerkelijk minder negatief dan in het eerste kwartaal.

De leden van Metaalunie hebben gemiddeld zeventien werknemers, waarvan twee met een flexibel contract. Van de ondernemers heeft 4 procent vaste werknemers ontslagen en dat aantal is betrekkelijk laag dankzij de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zegt adviseur Rob van der Werff van Metaalunie. „Zonder die steun van de overheid houden veel bedrijven het niet vol met twintig procent minder omzet. Zestig procent van onze leden maakt hiervan gebruik omdat ze anders de vaste lasten van personeel en dure machines en gebouwen niet kunnen dragen. Als er geen derde steunronde in het kader van NOW komt, zal de schade alsnog groot zijn.”

Dankzij hightech minder slecht

Van der Werff ziet wel regionale verschillen. „Dit is het landelijke beeld en in de regio Eindhoven zal de situatie dankzij de de hightech, die goed draait, iets minder slecht zijn. Maar ook hier zitten toeleveranciers van auto-industrie, transport en energie, branches die hard getroffen zijn.”

Het bedrijfsresultaat was in het tweede kwartaal slechter, maar de verwachtingen over het lopende kwartaal zijn beter. Vorig kwartaal verwachtte nog 64 procent een achteruitgang en nu bleef dat beperkt tot 29 procent. De ontwikkeling van de winst wordt iets positiever ingeschat dan voorheen. Momenteel maakt de helft winst, 28 procent draait break-even en 22 procent maakt verlies.