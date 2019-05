Minder snel een huurhuis na scheiding in Eindhoven en acht omliggende gemeenten

De strengere regels komen voort uit een evaluatie van de gezamenlijke urgentieregeling die de negen gemeenten sinds 2016 hebben. De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) willen vooral voorkomen dat beide ex-partners een sociale huurwoning krijgen toegewezen na een relatiebreuk. ,,Mensen hebben een probleem en doen een beroep op de samenleving, maar we moeten de schaarste eerlijk verdelen'', zegt de Veldhovense wethouder Hans van de Looij over het voorstel.

Vorig jaar werd in totaal aan 519 woningzoekenden in het stedelijk gebied urgentie toegekend. In ruim de helft van de gevallen (293) ging het om een noodsituatie door een relatiebreuk of echtscheiding. Een jaar eerder lag dat aantal nog 20 procent lager: op 243. Woningcorporaties in de regio vroegen zich af of in alle gevallen wel sprake was van een noodgeval. Uitgangspunt voor de nieuwe, strengere regels is dat kinderen onderdak hebben als hun ouders uit elkaar gaan. Als een van de ex-partners in de gezinswoning blijft, kan de ander geen urgentie krijgen. Als beide ex-partners noodgedwongen hun koophuis of particuliere huurwoning moeten verlaten kan slechts één van hen urgentie krijgen.

Schrijnende situaties

Van de Looij benadrukt dat uitzonderingen mogelijk blijven bij schrijnende situaties. Volgens hem zijn er in het land gemeenten waar een relatiebreuk of echtscheiding helemaal geen reden is voor urgentie. ,,We kiezen voor een redelijke tussenoplossing'', zegt hij. Alle wethouders uit de negen SGE-gemeenten (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) steunen het voorstel. Hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer van de TU Delft zegt dat hun keuze past in een trend. ,,In grote steden wordt al ongeveer de helft van de huurhuizen toegewezen aan spoedzoekers. Een normale woningzoekende komt steeds minder aan bod. Op een relatiebreuk heb je zelf toch enige invloed.''

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning houden in de regio wel voorrang op de sociale huurmarkt, kondigt Van de Looij aan. Het kabinet bepaalde eerder dat gemeenten zelf mogen bepalen of vluchtelingen voorrang krijgen. In enkele plaatsen in het land is urgentie voor vluchtelingen geschrapt. Voor de negen gemeenten in de regio Eindhoven was dat geen groot discussiepunt. Van de Looij: ,,We moeten vluchtelingen toch onderdak bieden, anders krijgen we ruzie met Den Haag.''