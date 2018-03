Minder sprinters tussen Eindhoven en Helmond door kapot spoor

Oud-wethouder Eindhoven Lenie Scholten nu informateur in Nijmegen

10:59 NIJMEGEN - Lenie Scholten (GroenLinks) gaat onderzoeken welke coalitievormen mogelijk en haalbaar zijn in Nijmegen. Scholten was van 2002-2010 wethouder in Nijmegen en van 2010 tot 2016 wethouder in Eindhoven.