Minder studenten zoeken kamer bij Vestide in Eindhoven; meer vraag naar zelfstandige woningen

Eindhoven wil vooral huizen bouwen voor groepen die in de knel zitten

8:12 EINDHOVEN - Natuurlijk geldt ook in Eindhoven de komende jaren het motto ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Maar dan wel in eerste instantie voor groepen woningzoekenden die in de knel zitten omdat ze op de woningmarkt niet voor een betaalbare woning in aanmerking komen.