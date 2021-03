Minder tachtigplussers op corona-afdeling ziekenhuis: toch zorgen over aantal nieuwe opnames

Na debuut voor Oran­je-Rood krijgt Guusje Moes (16) lift van de coach

19 maart De 16-jarige Guusje Moes had haar debuut in Dames 1 van Oranje-Rood tot afgelopen week ‘totaal niet zien aankomen’. De snelle, behendige aanvalster uit Moergestel maakte vrijdagavond tegen Kampong (0-0) haar eerste minuten in de hoofdklasse. En zo trad ze in de voetsporen van haar oudere zus Freeke.