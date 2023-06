Minder testosteron, maar niet minder passie tijdens Champions League-finale in Eindhoven

Marechaus­see­team dat oorlogsmis­da­den onderzoekt in Oekraïne komt aan op Vliegbasis Eindhoven

EINDHOVEN - Het forensisch en opsporingsteam van de marechaussee dat oorlogsmisdaden onderzoekt in Oekraïne is zaterdag teruggekeerd op Vliegbasis Eindhoven. Het team van zestig specialisten deed in dat land de afgelopen weken onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden.