Gevaarlijke situaties op spoorwegovergang in Oisterwijk door defecte trein

OAE en PvdA Eindhoven vóór hertelling, CDA tegen

17:01 EINDHOVEN De oude Eindhovense gemeenteraad moet dinsdag beslissen of er een hertelling van (een deel) van de stemmen komt of niet. Coalitiepartij PvdA is in ieder geval voor hertelling, net als het OuderenAppèl. Het CDA is tegen.