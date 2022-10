Minder weilanden door strengere mestregels? ‘Een slechte zaak want onder het gras is het als een tropisch regenwoud’

Weer een nieuwe helling­baan voor gehandicap­ten bij het Stadhuis in Eindhoven, nu als test van de definitie­ve oplossing

EINDHOVEN - En wéér is er een nieuwe tijdelijke hellingbaan aangelegd bij het Stadhuis in Eindhoven. Dit is een proef voor de definitieve oplossing. Als ze die nieuwe baan maar goed laten testen, hoopt VVD-raadslid en rolstoelgebruiker Marieke van Gastel.

1 oktober