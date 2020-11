Minder zicht op corona door ‘cowboys’ onder de teststraten

Ze geven besmettingen niet of niet juist door of houden zich niet aan de regels van het RIVM, het ministerie en de GGD. Bijvoorbeeld omdat bij hun coronateststraat helemaal geen arts is betrokken, zoals is vereist. Lang niet alle commerciële teststraten, die sinds een paar weken ook deze regio overspoelen, houden zich netjes aan de regels. Zo werd een afgelopen week gelanceerd initiatief in Eindhoven gestaakt na vragen van deze krant over de verplichte betrokkenheid van een arts.