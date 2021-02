Minderjarige relschoppers kwamen niet om te rotzooien zeggen ze, maar rechter legt toch straffen op

Vuilniswa­gens wagen zich niet op glad ijs; groenbak­ken in Eindhoven na twee maanden pas geleegd

8 februari EINDHOVEN/HELMOND - Op veel plekken in Zuidoost-Brabant werd maandag het restafval en het gft vanwege alle sneeuw en gladheid niet opgehaald. Dat was onder meer het geval in Eindhoven en Helmond. In Eindhoven betekent dat voor een groot aantal inwoners dat hun groenbak twee maanden lang niet geleegd wordt.