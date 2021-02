Mini-festival met actuele films bij Studium Generale van TU Eindhoven

Parkeerga­ra­ge Eindhoven Airport nader onder de loep na be­ton-incident; verdachte plekken dagelijks geïnspec­teerd

13 februari EINDHOVEN - Weer haalde de parkeergarage op Eindhoven Airport het landelijke nieuws. Woensdag moest de parking in allerijl dicht nadat een stuk beton het begaf. De vraag of die garage eigenlijk wel veilig is, dringt zich op. Was het een schoonheidsfoutje zoals veel kenners vermoeden of is er meer aan de hand? De luchthaven houdt andere verdachte plekken de komende tijd nauwlettend in de gaten.