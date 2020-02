Mini-museum met Hema-klassiekers in Eindhoven

Onlangs trok hij de stoute schoenen aan en vroeg zijn regiomanager of hij niet een deel van zijn collectie mocht uitstallen in de etalage. ,,Het gebeurt immers niet vaak dat een winkel na meer dan 90 jaar gaat verhuizen." Tot aan de verhuizing begin maart is een van de drie etalages ingericht met zijn collectie. Ook hangt er een aantal foto's die het winkelpand laten zien door de jaren heen, te beginnen met een foto tijdens de opening in 1927. Eén artikel in de etalage is nóg ouder: een 'kladbloc' uit 1926. ,,Het oudste nog bestaande item." Een kringloopvondst, zoals veel in zijn verzameling.



De rest is van Marktplaats of kwam tevoorschijn onder een dikke laag stof in een van de filialen. Het begon allemaal met de verhuizing van oma Riet, die ook jarenlang bij de Hema werkte. Van Merwijk was gefascineerd door de wasknijpers en andere artikelen die tevoorschijn kwamen. ,,Het is leuk om te zien hoe producten door de jaren heen veranderen. Een wasknijper ziet er nu compleet anders uit." Andere voorwerpen zijn allang verdwenen uit het assortiment, zoals een snijbonenmolen en een analoog fototoestel, waarop groot vermeld staat dat de camera 5 megapixels bevat.