'Minister beslist over Eindhoven Airport, maar niet zonder Eindhoven'

EINDHOVEN - Heeft het Eindhovense college zelf eigenlijk een mening over verdere groei van Eindhoven Airport? En heeft de gemeente hier überhaupt wel iets over te zeggen?

De vragen die omwonenden dinsdagmiddag in het stadhuis aan wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, milieu) stelden waren niet nieuw, maar daarom niet minder lastig. Volgens Schreurs heeft het college nog 'geen enkele' mening hierover. ,,Op 19 april is ons eerste overleg met de minister. Er lopen nu diverse onderzoeken naar de verschillende groeiscenario's, onder meer naar de economische spin-off van de luchthaven en het effect wat betreft CO2 en luchtkwaliteit. Hebben we nu een indicatie dat groei nodig is? Nee." Waarom groei dan wel is opgenomen in de Brainport-wensenlijst die het college vorig jaar in Den Haag presenteerde? ,,Dat was uiterst ongelukkig", aldus Schreurs na afloop van de bijeenkomst. ,,Er stond in dat er meer geluidsruimte nodig was: een brug te ver."

Samen verantwoordelijk

Omwonenden zullen dit keer beter worden betrokken bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport dan in het verleden, belooft de wethouder tijdens de informatiebijeenkomst. ,,We willen hier graag samen verantwoordelijkheid voor nemen. Ik moet daarbij een voorbehoud maken: het is niet alleen aan ons in Eindhoven. Het bevoegd gezag is het rijk, het ministerie." Heeft Eindhoven, mede-aandeelhouder van Eindhoven Airport, dan feitelijk niets te zeggen? Jawel, zegt Schreurs: ,,De minister staat ook tegenover een parlement. En dat parlement wil een besluit waar consensus over is."

Eindhoven is een aantal duurzaamheidsprojecten gestart in de stad. Tegelijkertijd is Schreurs' partij D66 voor groei van Eindhoven Airport. Als ze het echt meent met het klimaat, dan kan ze toch alleen maar tegen groei zijn? ,,Duurzaamheid is een heel belangrijk punt", reageert Schreurs desgevraagd. Maar dit hoeft volgens haar groei niet in de weg te staan. De wethouder denkt dat nieuw onderzoek aan de TU/e uitkomst kan bieden, ook al staat dat nog in zijn kinderschoenen. ,,Bij dat onderzoek wordt CO2 juist gebruikt om brandstof te maken."