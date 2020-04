Minister biedt luisterend oor bij studenten verpleegkunde Summa College in Eindhoven

Update Bedrijfs­pand in Eindhoven ontruimd na bommelding, specialis­ten treffen niets aan

16:02 EINDHOVEN - Bij de Eindhovense politie is woensdagmiddag een bommelding binnengekomen. De bom zou zich bevinden in een bedrijfspand aan de Augustijnendreef in Eindhoven. Dat gebouw is ontruimd, enkele tientallen mensen staan buiten. Bij doorzoeking van het pand is niets aangetroffen.