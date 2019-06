Minister blij met medicijnbereiding in Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Velocity Ladies Eindhoven zet zichzelf op de kaart

9:57 EINDHOVEN - De piepjonge Eindhovense dameswielerclub Velocity Ladies Eindhoven is provinciaal winnaar geworden in de ADR Club van het Jaar verkiezing. Op dinsdag 18 juni is de strijd om de landelijke titel in de categorie Sport op sportcentrum Papendal in Arnhem. Die uitslag wordt weer een week later bekendgemaakt.