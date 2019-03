Minister: Eindhoven zat fout bij bezuinigingen op huishoudelijke hulp

Dansshow St. Antonius Abt: dansen voor eenheid

24 maart EINDHOVEN - Alle leerlingen en leerkrachten van basisschool St. Antonius Abt in Acht treden maandagavond op in de dansshow 'Dance your heart out' in het Parktheater. Een show gemaakt door juf Ira van Luijtelaar. Een deel van de opbrengst gaat naar het Jeugdfonds Cultuur en Sport.