Minister erkent dat corporaties miljarden tekort komen, ook in regio Eindhoven-Helmond

Dat is goed en slecht nieuws voor de woningcorporaties, zegt directeur Luc Severijns van ‘Thuis namens de regionaal samenwerkende woningcorporaties. ,,Onze positie wordt erkend, als belangrijk instrument om te werken aan oplossen van de woningnood. Maar uitstel betekent waarschijnlijk dat het volgende kabinet pas over afschaffing van de verhuurdersheffing beslist. Dat betekent dat er op zijn vroegst in 2023 extra geld komt om extra woningen te bouwen en de bestaande huizen te verduurzamen. Terwijl de sector juist vraagt om een duidelijk signaal dat ze over drie of vier jaar al kunnen gaan bouwen. Want de woningmarkt is zo slecht dat er sneller ingrijpen nodig is."

Een groot deel van de oplossing komt uit de afschaffing van de verhuurdersheffing waar alle corporaties samen per jaar ruim 2 miljard euro aan kwijt zijn. ,,Als het schrappen van die belasting uitgesteld wordt, neemt de woningnood alleen nog maar toe, terwijl het nu al normaal gevonden wordt dat op één sociale huurwoning die vrijkomt in Eindhoven, 1000 reacties komen. Natuurlijk zijn er ook andere noden, in de zorg, het onderwijs. Maar wonen is wel een basisvoorziening.”

Severijns reageert op de brief die Ollongren vrijdagmiddag naar de Tweede Kamer stuurde. Hij spreekt namens de sociale verhuurders in Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De minister stuurt een onafhankelijk onderzoek naar de Tweede Kamer naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties in de Woondeal-gebieden Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. De conclusie is niet verrassend: ze komen miljarden te kort om voldoende sociale huurwoningen te bouwen en de bestaande te verduurzamen.

In het Stedelijk Gebied Eindhoven-Helmond zouden tot 2035 13.000 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Dat is echter veel meer dan de 4500 waar landelijk mee gerekend wordt. ,,Wij zijn veel ambitieuzer en dat is ook vastgelegd in de Woondeal met Ollongren. Als je de landelijke cijfers hanteert, hou je de komende tien, twintig jaar nog een oplopende woningnood. Dan kan ik tegen mijn kinderen zeggen dat ze al die tijd niet aan de beurt komen. Die 13.000 woningen is wat de regio écht nodig heeft.” De verkoop van sociale huurwoningen doet daar volgens hem niet veel aan af. ,,Sterker nog, door die verkoop hebben we meer geld om te investeren en bovendien verversen we ons woningbestand. Wij als ‘Thuis verkopen ook minder woningen als blijkt dat we minder nieuwe kunnen bouwen.”

Severijns benadrukt overigens dat geld nog maar een deel van de oplossing is. ,,Op korte termijn hebben we ook andere problemen, zoals niet genoeg locaties, lange procecures, dure bouwgrond en hoge bouwkosten.”

Ook voor het verduurzamen van de woningen hanteert de regio hogere ambities die extra geld kosten. Uitstel is echter niet slim, zegt Severijns. ,,We hebben nu al te maken met problemen als corona, stikstof, pfas en klimaataanpassingen, die hebben allemaal te maken met het slecht beheer van de aarde. Dát is ondanks corona de grootste crisis.”

Alles bij elkaar hebben de corporaties in de negen gemeenten becijferd dat ze 8 miljard euro nodig hebben. Ze komen nu in totaal 3,5 miljard tekort. Severijns zegt dat zijn corporatie ‘Thuis bijvoorbeeld vanaf 2026 rode cijfers schrijft als er niks verandert.

Een alternatief dat de minister bekijkt is nog het verhogen van de huren. Maar de regionale corporaties ,,willen de huidige huurders niet meer laten betalen voor de verduurzaming van woningen en de bouw van nieuwe huizen'.

Goed nieuws

Toch ziet Severijns ook ‘goed nieuws’ in de brief van Ollongren. ,,Na dertig jaar beleid dat de rol van de corporaties probeerde te verkleinen, zien we dat deze minister nu erkent dat we een belangrijke taak hebben bij het oplossen van de woningnood en bij het aanjagen van de verduurzaming van woningen. Corporaties zijn herontdekt als belangrijk instrument om een belangrijk maatschappelijk vraagstuk aan te pakken.”