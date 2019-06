Minister erkent fouten rond productie boek over zaak Nicole van den Hurk uit Eindhoven

De Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) houden vast aan hun plan om een hoorzitting te houden over de problemen die slachtoffers van misdrijven ervaren door aandacht van de media. ,,Er zit een spanningsveld tussen het maatschappelijk belang en het privacybelang. We willen weten hoe het anders kan zodat nabestaanden niet meer naar de rechter hoeven’’, reageert Van Toorenburg.



Ze verwacht dat de hoorzitting na de zomer wordt gehouden. Wie in de Tweede Kamer wordt uitgenodigd, is nog niet bekend.



Op dit moment lopen nog vier vergelijkbare grote mediaproducties over het werk van de politie en justitie. In één geval loopt een journalist ook mee met het onderzoek in een strafzaak. De nabestaanden en slachtoffers zijn daarvan op de hoogte.