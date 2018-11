Minister Grapperhaus fel: ‘Relschoppers intocht Eindhoven aanpakken’

EINDHOVEN - De mensen die zaterdag bij de demonstraties rond de intocht van Sinterklaas anderen met voorwerpen bekogelden , kunnen rekenen op vervolging. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie). ,,Dit hoort niet in onze samenleving”, is hij een dag nadien duidelijk. In Eindhoven werd bij de intocht gegooid met eieren en een blik bier. De politie pakte zes raddraaiers op.

Grapperhaus zou verder liever zien dat de discussie rond het uiterlijk van Zwarte Piet, niet op de dag van de intocht wordt gehouden. Maar de vraag over timing betekent niet dat Grapperhaus aan het recht op demonstreren wil tornen. ,,Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. Als je dat op een normale manier doet, mag je dat ook op die dag doen’’, zei hij bij WNL op Zondag. ,,Wangedrag, gooien met dingen, daar treedt de politie altijd tegenop.’’

Strafrechtelijk onderzoek

De Sinterklaas-intocht in Eindhoven zorgde zaterdagmiddag voor een grimmige sfeer in de binnenstad. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreerde die dag rustig, maar een groep van zo'n vijftig tegendemonstranten - onder wie een club PSV-hooligans - zorgde voor oproer. Onder hen werden dozen eieren uitgedeeld. De politie moest ingrijpen en hield zes personen aan. Er volgt strafrechtelijk onderzoek, gaf burgemeester John Jorritsma al aan. Er zijn volop camerabeelden beschikbaar.

De intocht eindigde overigens wel feestelijk. Een halfuur na de ophef tussen de fans van Zwarte Piet en de tegenstanders, bij de Catharinakerk, was er op het 18-Septemberplein niets meer te merken. Daar werden Sint en Piet hartelijk toegezongen door honderden kinderen en ouders.

Vuurwerk

De CDA-politicus verwees in het gesprek direct naar een discussie die er ook weer aan zit te komen. ,,Ik heb afgelopen voorjaar in alle stilte een goede discussie over vuurwerk gehad”, aldus de minister, over de vraag of consumentenvuurwerk toegestaan moet blijven. Het kabinet maakte vorige week bekend dat gemeenten er in de toekomst zelf voor kunnen kiezen ‘vuurwerkvrij’ te worden.

