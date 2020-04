Minister grijpt niet in maar eist wel stikstofberekening van Eindhoven Airport

In haar reactie bevestigt de minister dat de stikstofuitstoot van Eindhoven Airport de afgelopen jaren vermoedelijk is toegenomen en dat een natuurbeschermingsvergunning nodig is. De luchthaven is in overtreding en de vergunning moet alsnog aangevraagd worden vóór 1 oktober, zegt ze.



Bij de aanvraag van de vergunning moet Eindhoven Airport het verschil berekenen tussen de stikstofuitstoot van 41.500 vluchten per jaar en de situatie in 2007. Ook andere activiteiten rondom de luchthaven die van invloed zijn op de stikstofuitstoot zoals bijvoorbeeld het verkeer van passagiers moet worden meegewogen.