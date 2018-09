Minister Hoekstra geeft kinderen in Eindhoven les in omgaan met geld

Hoe zie je of een bankbiljet nep is of echt? Dat vinden de leerlingen van groep zes leuk om te weten. Enthousiast worden de biljetten die minister Hoekstra uitdeelt - en later weer ophaalt - bestudeerd. Maar de begroting van de Nederlandse staat is een stuk minder tastbaar en interessant. ,,Weten jullie waar wij als regering het meeste geld aan uitgeven?" Minister Wopke Hoekstra wijst op een overzicht op het digibord: ,,Tachtig miljard voor zorg, ongeveer evenveel aan sociale zekerheid, maar ook 35 miljard voor onderwijs. Een deel daarvan gaat naar jullie school, de Boschuil."