Minister Hugo de Jonge wimpelde KBO en FNV af na ‘onderonsje’ met Eindhovense wethouders over huishoudhulp

Schmidt ziet Sangaré groeien bij PSV: ‘Hij werd onderge­waar­deerd en is nu een van de beste spelers in de eredivisie’

3 oktober Trainer Roger Schmidt van PSV vond dat zijn team zondagavond tegen Sparta de nodige moeite had om te winnen, maar wel goed speelde. ,,We kregen genoeg kansen, hadden ze de hele wedstrijd en ik had nog wel geduld”, zei de trainer na afloop. ,,Uiteindelijk breekt Ibrahim voor ons de wedstrijd open. We waren ook goed georganiseerd en scherp in het pressen”, aldus de coach na een late 2-1 zege.