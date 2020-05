Minister Ollongren wil ‘excessen op woningmarkt tegengaan’; Eindhoven ziet er wel wat in

Gemeenten kunnen dan wijken aanwijzen waar ze beleggers buitenspel kunnen zetten, zo heeft de minister bekendgemaakt. In bepaalde gevallen kunnen zij nog wel een vergunning krijgen om een woning te kopen waar ze niet zelf gaan wonen. Als voorbeeld noemt de minister een woning die na aankoop verhuurd wordt met een huur tot maximaal 1000 euro of als ouders voor een zoon of dochter een huis kopen. Welke steden en wijken hiervoor in aanmerking komen is nog niet duidelijk.

Bovendien heeft de woningmarkt-minister aangekondigd dat ze de huurverhoging door particuliere huiseigenaren ook aan een maximum van de inflatie plus 2,5 procent wil binden. Die inflatie is dit jaar overigens 2,6 procent, zodat de totale huurverhoging in 2020 op ruim 5 procent uit zou komen. Dezelfde maximale huurverhoging geldt overigens ook in de sociale huursector. Volgens Ollongren zorgt dat ervoor dat ‘ook huurders in de vrije sector weten waar zij aan toe zijn en niet onverwacht te maken krijgen met huurverhogingen’. Of de regel al dit jaar ingaat is onwaarschijnlijk; ook hiervoor moet de minister een nieuwe wet maken.