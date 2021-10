Minister onderzoekt stappen tegen bedrijfsspionage bij High Tech Campus; beveiliging nader bekeken

profiel Dit kan PSV vanavond in de Europa League verwachten van AS Monaco

21 oktober Een club die in eigen land dé uitdager van Paris Saint-Germain wil worden, de carrière van Kylian Mbappé lanceerde en sinds de overname door een Russische zakenman al voor dik één miljard aan spelers verkocht. Dat kan PSV donderdagavond in de Europa League verwachten van AS Monaco.