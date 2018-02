Minister steunt TU/e in keus Engels als voertaal

EINDHOVEN - Minister Van Engelshoven ziet geen bezwaar tegen invoering van Engels als voertaal op de TU/e, zo blijkt uit haar brief aan de Tweede Kamer. In die brief geeft ze antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een artikel in deze krant.

Minister Van Engelshoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij geen bezwaar ziet voor de invoering van het Engels als voertaal aan de TU/e. De gewenste internationalisering van het onderwijs, het streven naar een inclusieve, internationale gemeenschap en de toename van niet-Nederlandse sprekenden in de universiteit zijn voor haar goede argumenten om het Engels in te voeren.

Taalvaardigheid

In haar brief geeft de minister aan dat ze erop vertrouwt dat de universiteit er alles aan zal doen om de taalvaardigheid van personeel en studenten bij te spijkeren waar nodig, dat daarbij maatwerk wordt geleverd afgestemd op de functie en dat mensen niet hun baan zullen verliezen omdat hun Engels ontoereikend zou zijn. „De TU/e heeft al ruim 13 jaar als beleid dat wetenschappelijk personeel dat betrokken is bij Engelstalig onderwijs, taalniveau C1 moet hebben. Daarbij voorziet de TU/e in cursussen en persoonlijke ontwikkeltrajecten om de medewerkers te helpen. Ik hecht aan dergelijke ondersteuning."

Inclusief

Volgens de minister wordt het invoeren van de Engelse voertaal aan de TU/e niet ingegeven door het streven naar een groter aantal buitenlandse studenten, maar door het hoge percentage niet-Nederlands personeel en de internationale arbeidsmarkt in de bètatechnieksector. Ze ontkent niet dat de TU/e wel degelijk het percentage buitenlandse studenten wil vergroten. „De TU/e geeft desgevraagd aan dat een substantieel aandeel internationale studenten in hun ogen een voorwaarde is, om een inclusieve, internationale gemeenschap te creëren. Wanneer er een relatief kleine groep internationale studenten is, bestaat het risico dat dat een aparte groep blijft. Om een echte gemeenschap te kunnen vormen geeft de TU/e aan dat zij het van belang vindt dat de voertaal aan de instelling Engels is."

Taalbeleid