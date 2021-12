Ministerie wil opheldering over commerciële overname Veldhovens laboratorium PAMM, gevolgen voor coronatestrobot nog onduidelijk

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Verkoop PAMM kan en mag niet waar zijn | Schaamte voor minder hoge torens

Een oude man wil na het overlijden van zijn vrouw niet meer verder omdat hij slecht ter been, moe en eenzaam is (ED 23-12). Het valt mij op dat columniste Corrie de Leeuw alle heil verwacht van deskundigen. Onze maatschappij zit zo in elkaar, instanties moeten ieder probleem oplossen. Waarom is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen en kleinkinderen het leven van de man goed en gezellig maken? Opa hoeft geen beslag te leggen op hun tijd. Zij kunnen dat anders zien, meer in de trant van ‘wij vinden het fijn om tijd met opa door te brengen, wij doen graag veel voor opa, hij hoort erbij.’ Hun diploma’s, carrière en verbouwde huis zijn toch niet belangrijker dan het welzijn en een warm contact met de oude man? Streven zij met hun jacht op welvaart misschien hun doel voorbij? Opa heeft geen deskundig spuitje van een geriatrisch arts nodig, Opa mag de gemakkelijkste stoel bij de haard en zo veel kopjes koffie als hij lust. Met koek en liefde opgediend. Dat is, denk ik, waar wij naar toe willen. Dateke Udo, Eindhoven

24 december