Ministerie wil opheldering over commerciële overname Veldhovens laboratorium PAMM

Tristan is een man: ‘Je bent transgen­der, gefelici­teerd’

HELMOND - Toen Tristan Nguyen (21) vier was merkte hij dat er iets niet klopte. ,,Ik was acht en las een interview met een trans vrouw en een trans man in een Hitkrant van mijn zus. Dat interview is me altijd bijgebleven.”

26 december