Misdaadjaar 2018: Waarschuwen met kogels en granaten in Eindhoven

EINDHOVEN/HELMOND - De teller bleef dit jaar steken op vier geweldsdoden rondom Eindhoven, evenals in 2017. Maar dat hadden er zomaar vier meer kunnen zijn. De recherche riep hulp in van buitenaf na een golf van schietpartijen, aanslagen en moorden.

De onderwereld klopte in 2018 gewoon bloedend op de voordeur. Bij een huis aan het rustige Feliciadal in Dommelen om precies te zijn. De bewoner ziet op dinsdag 17 oktober net voor middernacht een gewonde man staan die even daarvoor wonder boven wonder een schietpartij heeft overleefd. Twee daders ontkomen op een motorscooter. De reden voor de aanslag is voor de buitenwereld vooralsnog een van de vele raadsels van afgelopen jaar.

Pas wanneer de politie een wietkwekerij ruimt of een drugslab ontmantelt, zien we doorgaans iets van de reputatie van Brabant als grote drugsfabriek. Maar dit jaar kwamen criminele conflicten opvallend vaak sissend en borrelend aan de oppervlakte. Het is aan het geklungel van een paar schutters te danken dat er ‘slechts’ twee mannen werden doodgeschoten. Het hadden er zes kunnen zijn.

Ontvoerde baby Hannah

De rechercheurs van teamchef Ron van Brussel van de dienst regionale recherche in Oost-Brabant draaiden heel veel overuren. Elf grote onderzoeken kregen zijn mensen dit jaar op hun bord, waarvan zeven in Zuidoost-Brabant: vijf zeer zware geweldsincidenten en een zedenzaak, maar ook vonden zij de in Eersel ontvoerde baby Hannah al snel terug. ,,Het is een heftig jaar geweest, met veel druk op de opsporing.” Werkweken van tachtig uur waren voor de zeventig rechercheurs geen uitzondering. In 2018 werd het door zware incidenten meerdere keren zo druk dat rechercheurs elders uit het land kwamen helpen.

Volledig scherm De ontvoering van baby Hannah door haar ouders (links) zet het hele land op zijn kop. © Politie

Criminelen schuwden zwaar geschut midden in woonwijken niet. In Eindhoven en Best schrikken mensen ruw wakker door zware, nachtelijke explosies bij een woning, appartement en shishalounge: granaten. En er wordt opvallend vaak geschoten. Vorig weekend buiten het Philips Stadion tijdens PSV-AZ, als reactie op een vechtpartij. Maar vaker dienden schoten als waarschuwing. In Budel slapen bewoners op de bank wanneer kogels door hun woonkamerraam vliegen. In maart, april en juni worden een woonwagen en de woning van een notoire oplichter onder vuur genomen en raakt een woonwagenbewoner aan de Kasteellaan in Eindhoven gewond door kogels.

Kalasjnikov weigert dienst

Criminelen wachtten soms niet eens op de duisternis. Een gehelmde man beschiet op maandagmorgen 7 mei een vrouw in Best na het aan straat zetten van de kliko. Hij weet alleen haar arm te raken. In juli ontkomt een stel ‘s middags achter hun woning bij Eindhovense Berenkuil aan de dood wanneer de kalasjnikov van de schutter dienst weigert.

Twee mannen ontkwamen niet aan de kogels. Eindhovenaar Toon Sweegers (zie kader) wordt op 12 april doodgeschoten aangetroffen in zijn oude Mercedes aan Den Bult. Op zaterdagavond 8 september wordt stadsgenoot Fouad Rashidi in de Sionstraat doodgeschoten in zijn auto. De politie houdt met behulp van rechercheurs uit een andere regio al vrij snel een zakenrelatie van het slachtoffer aan. Over zijn motief, wil teamchef Van Brussel niets kwijt.

Noord-Hollandse rechercheurs helpen mee

September was druk voor zijn rechercheurs. Die maand werd ook nog Eindhovenaar Peter Verhoeven doodgestoken. Nog steeds helpen Noord-Hollandse rechercheurs mee in de zoektocht naar de dader. Die assistentie kan bestaan uit het op afstand coördineren of het beluisteren van een getapte telefoon, legt Van Brussel uit. ,,Een knopje omzetten en het kan ook vanuit Alkmaar.”

Dit jaar werd duidelijk wat één criminele ruzie kan veroorzaken: de dood van Sweegers, de mislukte liquidatie in Best en de reeks beschietingen in het voorjaar zijn volgens de politie mogelijk het gevolg van hetzelfde conflict. De onderzoeken lopen nog. ,,Het lijkt rustig nu.” Maar Van Brussel weet: na zo’n gewelddadig jaar liggen vergeldingen op de loer. ,,Het gemak waarmee men overgaat tot geweld baart zorgen.”

Geweldsdoden Toon Sweegers (51), 11 april, Eindhoven Toon Sweegers wordt ’s ochtends dood gevonden achter het stuur van zijn klassieke Mercedes. Waarschijnlijk is hij die nacht al geliquideerd na een bezoek aan een vriendin. Fouad Rashidi (34), 8 september, Eindhoven Fitnessliefhebber, acteur en ondernemer Rashidi wordt in zijn geparkeerde auto doodgeschoten voor de ogen van een 14-jarige jongen. Eind oktober arresteert de politie een Eindhovense Iraniër (57). Peter Verhoeven (38), 18 september, Eindhoven Nadat hij thuis in de wijk Gestel in neergestoken, strompelt dakdekker Peter ‘Peerke’ Verhoeven nog naar het huis van zijn ouders. In hun voortuin zakt hij in elkaar en overlijdt. Oskar Pudelko (60), 7 december, Nuenen Een ruzie in Bar Van Gogh ontaardt in een vechtpartij waarbij ondernemer Pudelko een fatale klap krijgt met een barkruk. De verdachte, een Nuenenaar (25), wordt nog dezelfde avond aangehouden.