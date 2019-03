Misdaadmeter: ‘Eindhoven op één na onveiligste gemeente van het land, Cranendonck rukt op’

Zo veilig is jouw buurtEINDHOVEN - Van alle gemeenten in Nederland is alleen Amsterdam nóg onveiliger dan Eindhoven. De Lichtstad steeg dankzij een overvallengolf naar plek 2 van de nieuwste editie van de Misdaadmeter. Helmond steeg ook een plekje: van 17 naar 16.

Het regende er eind vorig jaar gewapende overvallen, soms wel drie op een avond. Het is van een de redenen waarom Eindhoven dit jaar de op één na onveiligste gemeente van Nederland is volgens de Misdaadmeter. In de landelijke ranglijst steeg de stad van plek drie naar twee. Alleen Amsterdam is nog onveiliger. Ook Helmond werd er niet veiliger op ondanks alle inspanningen van burgemeester Blanksma. De stad steeg één plekje naar plaats 16.

Vorig jaar waren er in Eindhoven twee keer zoveel overvallen als in 2017: 40 om 20. En juist deze delicten wegen zwaar mee in het samenstellen van de ranglijst vanwege de hoge impact die ze hebben op het veiligheidsgevoel van slachtoffers. Hetzelfde geldt voor straatroven. Ook die namen in Eindhoven vorig jaar fors toe. In 2017 telde de stad nog maar 59 straatroven, vorig jaar waren dat er liefst 90. Een stijging van 53 procent.

Jorritsma: meer geld nodig

Burgemeester John Jorritsma zegt in een reactie dat de hoge klassering van Eindhoven in de ranglijst bewijst dat de stad meer geld moet uittrekken om de veiligheid te verbeteren. Daarvoor pleitte Jorritsma eerder deze week al. „Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeenteraad de burgemeester met een lege gereedschapskist op pad stuurt om de veiligheid van de stad te verbeteren”, zegt hij resoluut.

Quote Als er geen miljoenen ter beschik­king komen, kunnen we bijvoor­beeld mensenhan­del en prostitu­tie niet meer aanpakken. John Jorritsma, Burgemeester Eindhoven

Als er geen 2 tot 4 miljoen extra ter beschikking komt, kan bepaalde misdaad volgens Jorritsma niet goed worden bestreden: „Dan kunnen we bijvoorbeeld mensenhandel en prostitutie niet meer aanpakken, dan komt dak- en thuislozenbeleid in de knel en dan moeten we stoppen met pilots met wijkgerichte aanpak in het centrum, de Bennekel en oud-Woensel.” Wat als de gemeenteraad de poot stijf houdt? Jorritsma: „Desnoods verhogen we de belastingen. Met 1 euro per huishouden per week extra kunnen we heel veel doen.”

Inbraakgolf Cranendonck, autodiefstallen Waalre

Opvallend in de regio is verder de misdaadopmars van Cranendonck. Dankzij de inbraakgolf in de herfst, klom de gemeente van de 180e naar de 38e plek. Ook in Waalre (van 286 naar 169) kreeg de veiligheid een forse knauw. Reden: meer autodiefstallen (31, in 2017 nog 13). In slechts zes gemeenten in Nederland werden per inwoner meer auto's gestolen.

De veiligste gemeente in Zuidoost-Brabant is Bladel op plek 305 van de 350. Buurman Reusel-De Mierden daalde verder maar liefst 81 plekken op de misdaadranglijst, naar plek 203. Eenzelfde sprong maakte Gemert-Bakel dat zichzelf nu terugvindt op 255.