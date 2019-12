Misdaadoverzicht 2019: De kogels vlogen in het rond

Het is samen te vatten als totale minachting richting de rest van de samenleving. Brutaal, onbezonnen en met de toevallige passant als ongevraagde figurant. Jonge criminelen trokken dit jaar in willekeurige dorpstraten of drukke kruispunten in de stad een vuurwapen tevoorschijn in de strijd met hun rivalen. Met achtervolgingen en lukrake schietpartijen schoot de generatie van grof geweld dit jaar meer dan ooit gaten in het algemene gevoel van veiligheid.