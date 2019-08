Mishandelde Eindhovenaar werd al een jaar getreiterd: ‘Het bloed bleef maar uit mijn hand spuiten’

VVD-vra­gen over biodiesel in bevrij­dings­tocht Eindhoven ‘een beetje dom’

17:13 EINDHOVEN - Een eigenaar van een oldtimer uit de Tweede Wereldoorlog lag in een deuk, bij vice-voorzitter Joost Walraven van Wheels bracht het een glimlach teweeg. Maar alle kenners moesten lachen om het voorstel van VVD-raadlid Tom Meylink uit Eindhoven om 5000 liter biodiesel te kopen voor de oude legervoertuigen die op 18 september in de bevrijdingsoptocht rijden. Want die jeeps, transportvoertuigen en dergelijke rijden gewoon op benzine, niet op diesel.