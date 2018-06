Missie geslaagd: meer meiden naar de TU/e

Succes

Dat betekent dat de missie om techniek aantrekkelijker te maken voor meisjes eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Het is niet het enige succes waar de TU/e op kan bogen. De universiteit staat dit jaar voor de eerste keer in de top honderd op wereldranglijst voor universiteiten. In 2014 stond de TU/e nog op 157 van de QS World University Rankings, dit jaar komt de universiteit binnen op 99. Net als vorig jaar eindigt de TU/e als derde Nederlandse universiteit op de lijst, achter de TU Delft (52) en de Universiteit van Amsterdam (57).

Wereldranglijst

Wetenschappelijke erkenning

Baaijens ziet in de hoge notering een bevestiging van de motivatie en kwaliteit van de medewerkers van de TU/e. "We willen het steeds iets beter doen als universiteit en dat is precies wat we terugzien in deze lijst. Het is een groot compliment dat het wetenschappelijke onderzoek erkenning krijgt van andere universiteiten, zoals blijkt uit de hoge score van het aantal citaties."