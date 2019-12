Mist rond geldstromen zorg Eindhoven

Gearres­teer­de man (25) op station Eindhoven 'leek onder invloed van alcohol of drugs’

8:25 EINDHOVEN - De politie arresteerde dinsdagmiddag op het treinstation een man die op het punt stond om met de stoptrein naar Deurne af te reizen. De man was vlak daarvoor in een andere trein gezien met, mogelijk, een vuurwapen. Het ging om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat hij ‘onder invloed van alcohol of drugs leek te zijn'. Hij zit vast.